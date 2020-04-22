В инфекционной больнице Бишкека скончалась 53-летняя женщина с COVID-19

В Республиканской клинической инфекционной больнице в 04:45 22 апреля скончалась 53-летняя женщина, у которой был обнаружен коронавирус.

Об этом АКИpress сообщил главврач больницы Гульжигит Аалиев.

По его словам, она была госпитализирована в больницу 5 апреля. «До этого получала лечение в Кеминской территориальной больнице с 1 по 5 апреля. У нее кроме коронавируса был сахарный диабет, гипертоническая болезнь высокого риска, болезнь сердца и другие», - сказал он.

Таким образом в Кыргызстане умерли 8 человек с коронавирусом.

Источник: zdorovie.akipress.org