В инфекционной больнице Бишкека скончалась 53-летняя женщина с COVID-19

В Республиканской клинической инфекционной больнице в 04:45 22 апреля скончалась 53-летняя женщина, у которой был обнаружен коронавирус.
Об этом АКИpress сообщил главврач больницы Гульжигит Аалиев.
По его словам, она была госпитализирована в больницу 5 апреля. «До этого получала лечение в Кеминской территориальной больнице с 1 по 5 апреля. У нее кроме коронавируса был сахарный диабет, гипертоническая болезнь высокого риска, болезнь сердца и другие», - сказал он.
Таким образом в Кыргызстане умерли 8 человек с коронавирусом.
Источник: zdorovie.akipress.org
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