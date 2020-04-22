В Джалал-Абаде прошлой ночью комендантский час нарушили 12 человек. Зарегистрировано одно убийство - комендант

Комендант по городу Джалал-Абад и Сузакскому району Джалал-Абадской области – полковник милиции Жениш Джоробеков сегодня в ходе онлайн-брифинга предоставил оперативную информацию за прошедшие сутки.

По его словам, за прошедшие сутки в Джалал-Абадской области было зафиксировано 21 преступление. Среди них зарегистрировано одно тяжкое преступление – убийство. Оно произошло в городе Джалал-Абад. Подозреваемые уже установлены, соответствующие следственные мероприятия проводятся. Кроме этого, из-за нарушения комендантского часа задержаны 12 человек. Из них в городе Джалал-Абад - 7 человек и Сузакском районе – 5. С задержанными были проведены разъяснительные мероприятия и составлены соответствующие протоколы. 144 автомашины были задержаны за нарушение правил дорожного движения и поставлены на штрафстоянку.

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Нарыне, Ноокатском, Кара-Сууйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области, Ат-Башинском районе Нарынской области до 30 апреля 2020 г. действует режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Установлен комендантский час. Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, ограничивается с 21.00 часов до 06.00 часов. Передвижение для остальных граждан с 06.00 до 21.00 часов ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность, и маршрутного листа. За несоблюдение режима наложены штрафы.

Источник: Кабар