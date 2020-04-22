«Закрытая язва» — сердцевина туманного будущего

Не возникает у тебя, читатель, вопроса, почему так низко упал уровень как власти, так и народа?

Так часто употребляем слова «свобода», «права человека», «демократия», что от них остались одни ошметки. Обиду, зависть, ненависть, недобрые помыслы научились прикрывать свободой слова. Забыли, что государство нужно уважать. Сделали привычкой критиковать власть, как будто критикуем врага.

Конечно, причиной потери авторитета власти стали режимы правления времен независимости. После мартовской революции 2005 года появилось поверхностное понятие, что власть, оказывается, «можно прогнать». Не хотим осознать, что, периодически прогоняя власть, становимся подобными «шкодливым» рукам. Шкодливыми руками не сможешь выполнить работу так, как хочешь. Каждый раз прогоняя власть, ты приводишь к потере авторитета государства вплоть до его исчезновения с карты. Значит, пришло время задуматься.

Надо открыто сказать, что власть опасается народа, приглядывается к его настрою. С одной стороны, конечно, хороша власть, которая считается с народом. Но, с другой стороны, мы, кажется, не замечаем, что подстрекаемые политическими силами, которые будоражат народ с целью прийти к власти, мешаем власти сделать решительные шаги и засучив рукава работать ради развития страны?

Сейчас такое время, что общественное мнение определяют посты, комментарии в социальных сетях. Этими возможностями активно пользуются различные политические силы. Увеличились также провокаторы, прикрывающиеся различными никами. Надо признать, что их действия на самом деле причиняют серьезный ущерб согласию народа и целостности государства. Надо отметить, что в нынешней тяжёлой ситуации, когда власти страны прилагают все усилия для недопущения распространения эпидемии коронавируса, очень опасны посты и комментарии, завуалированно призывающие народ выходить на улицы. Если люди поддадутся на призывы провокационных сил и хлынут на улицы, то считайте, что мы разрушили государство. Сдерживаемая силой эпидемия накроет как сель, последует массовое заражение коронавирусом. И те, кто действует, «запершись» в соцсетях, на помощь не придут. На передовом фланге будет та же власть, те же медработники.

Наверняка помните, что до этого возникало движение «Реакция», они борьбу с коррупцией привязали только к Матраимовым. Народ знает, что в то же время среди организаторов были защитники представителей ЛГБТ. Нельзя не упомянуть, что фейковые пользователи социальных сетей, прикрывающиеся этим движением, стряпают и распространяют посты, коллажи, подрывающие человеческое достоинство и репутацию отдельных лиц из власти.

Прискорбно, что цель этих фейковых пользователей соцсетей — создать общественное мнение, вывести народ на улицы. Когда мы научимся критиковать власть по делу, давать предложения и рекомендации по существу? Когда мы сделаем правилом не подавление, не попрание нашего государства перед другими, а, наоборот, его вознесение? Когда мы осознаем, что это наше государство? Но мы, кажется, не замечаем, что проведение мерзкой политики под прикрытием фейков превращается в незаметный под кожей закрытый гнойный абсцесс.

Источник: abal.kg