В Кыргызстане могут пересмотреть стоимость контрактов для студентов вузов

В Кыргызстане могут пересмотреть стоимость оплаты за обучение в вузах.

Как сообщает Госагентство антимонопольного регулирования, ведомство направило обращение Министерству образованя и науки с просьбой о пересмотре стоимости контрактного обучения студентов государственных вузов, перешедших на дистанционное обучение, независимо от форм обучения.

Отмечается, что в связи с поступающими обращениями в Госагентство Министерству образования и науки рекомендовано совместно с образовательными организациями (учреждениями) обратить особое внимание на структуру стоимости платных образовательных услуг и при необходимости произвести перерасчет в соответствии со складывающимися фактическими затратами на обучение.

Данные рекомендации основываются на Положении о формировании и применении тарифов на платные образовательные услуги, утвержденным постановлением правительства КР от 18 мая 2009 года № 300, пояснили в ведомстве.

Источник: reporter.kg