Кыргызстан улучшил позиции в рейтинге свободы слова

Кыргызстан поднялся на одну позицию и занял 82 из 180 мест в новом рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации «Репортеры без границ».
В 2019 году Кыргызстан занял 83 место.
В опубликованном рейтинге свободе слова о Кыргызстане говорится, что «стало лучше, но могло быть еще лучше».
В отчете отмечается, что плюрализм СМИ в КР является исключительным в Центральной Азии, а репрессии против СМИ, предшествовавшие президентским выборам 2017 года, давно закончились.
Но при этом говорится и о том, что доступ к получению информации все еще ограничен и что проводить журналистские расследования все еще опасно.
«Журналисты-расследователи подвергаются многочисленным преследованиям, включая физическое насилие, кибератаки на СМИ и допросы. Откровения о коррупции все еще могут быть очень опасными для независимых журналистов и СМИ», - говорится в отчете.
Также отмечается, что журналисты не могут чувствовать себя в безопасности, пока законодательные реформы не ограничат размер астрономических сумм за ущерб в судах, не отменят специальную защиту президента и не обеспечат независимость судебной системы.
В организации «Репортеры без границ» обратили внимание и на то, что под видом борьбы с «экстремизмом» иногда происходит необоснованное преследование пользователей социальных сетей.
Казахстан в рейтинге занял 157 место. Узбекистан впервые обошел в рейтинге Казахстан, он на 156 месте. Таджикистан расположился на 161-й строчке, Туркменистан − на 179-й.
В тройку лидеров рейтинга вошли Норвегия, Финляндия и Дания
Источник: Азаттык
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