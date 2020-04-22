(Видео) В Бишкеке прошла церемония прощания с Элмирбеком Иманалиевым

Церемония прощания с акыном, комузистом, народным артистом Элмирбеком Иманалиевым состоялось возле его дома в микрорайоне «Тунгуч».
Попрощаться с артистом пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники его творчества. Иманалиев будет похоронен на Ала-Арчинском кладбище.
20 апреля на 42-м году жизни безвременно ушел из жизни акын-импровизатор, известный манасчи, дастанчи, мелодист, актер Элмирбек Иманалиев. По словам близких, Иманалиев страдал сахарным диабетом.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!