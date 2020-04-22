(Видео) В Бишкеке прошла церемония прощания с Элмирбеком Иманалиевым

Церемония прощания с акыном, комузистом, народным артистом Элмирбеком Иманалиевым состоялось возле его дома в микрорайоне «Тунгуч».

Попрощаться с артистом пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники его творчества. Иманалиев будет похоронен на Ала-Арчинском кладбище.

20 апреля на 42-м году жизни безвременно ушел из жизни акын-импровизатор, известный манасчи, дастанчи, мелодист, актер Элмирбек Иманалиев. По словам близких, Иманалиев страдал сахарным диабетом.

Источник: Азаттык