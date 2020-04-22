В КР зарегистрировано землетрясение

В Кыргызстане 21 апреля 2020 года в 17:55 на территории Джалал-Абадской области зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла.

По данным Института сейсмологии НАН КР, толчки землетрясения ощущались в Базар-Коргонском районе в селах Беш-Бадам, Кыргыз-Гава и в селе Соку-Таш Сузакского района - 3 балла, в селах Ак-Тоок, Кара-Март Сузакского района, в селах Кызыл-Октябрь, Карача, Советское, Гологон, Чкалов Базар-Коргонского района и в селе Тоскоол Ноокенского района - 2,5 балла.

Также в Таджикистане 22 апреля 2020 года в 05:24 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре 5 баллов. Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, в 33 км к ю-з от с.Кара-Тейит, в 34 км к ю-з от с.Карамык, в 177 км к ю-з от г.Ош.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в сс. Кара-Тейит, Карамык, Шибээ – 3,5 балла, в сс. Кулчу, Чак, Джаш-Тилек, Кара-Шыбак - 3 балла, в сс.Даарот-Коргон, Кызыл-Эшме, Кабык – 2,5 балла.

В результате землетрясений жертв и разрушений нет.

Источник: Кабар