В Кыргызстане начата единовременная выплата к 9 Мая, сообщает пресс-служба Минсоцразвития КР.
На сегодняшний день в республике проживают 234 ветерана Великой Отечественной войны, из них 59 инвалидов, 143 участника, 15 несовершеннолетних узников концлагерей и 17 блокадников Ленинграда.
Также 1 тыс. 711 тружеников тыла, 3 трудармейца, 3 семьи погибших воинов в ВОВ, 2169 вдов умерших ветеранов Великой Отечественной войны (т.е. вдовы умерших после окончания войны).
К сожалению, ежегодно снижается численность ветеранов ВОВ, которая связана с естественной убылью. Так, если по состоянию на 1 апреля 2019 года численность ветеранов ВОВ составляла 356 человек, то на сегодняшний день их 234 человека, что сократилось на 122 человека или на 34%.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, семей погибших воинов в ВОВ осуществляется в виде ежемесячных и ежегодных единовременных выплат, финансируемых за счет средств республиканского бюджета.
Ежемесячные выплаты
• Денежную компенсацию взамен льгот получают:
- 7000 сомов инвалиды, участники ВОВ, а также блокадники г. Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей;
- 2000 сомов трудармейцы и труженики тыла с инвалидностью;
- 1000 сомов вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ, а также труженики тыла, имеющие награды за доблестный труд в ВОВ.
Пожизненную стипендию в размере 10 000 сомов получают инвалиды, участники ВОВ, а также блокадники г. Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей.
• Единовременная выплата к 9 мая
В текущем году в честь 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне единовременные денежные пособия получат:
- 75 000 сомов - инвалиды, участники ВОВ, а также блокадники г. Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей;
- 15 000 сомов - труженики тыла, трудармейцы, семьи погибших воинов в ВОВ.
На сегодняшний день Министерством труда и социального развития КР на выплату единовременных пособий осуществлена финансирование в районные/городские/межрайонные управления труда и социального развития на общую сумму 44 млн.128 тыс. сомов. Выплата единовременных выплат начата.
Ежемесячные выплаты денежных компенсаций и пожизненной стипендии производятся своевременно.
Источник: Кабар
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