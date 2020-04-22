В Кыргызстане из больниц выписаны 254 пациента, которые вылечились от COVID-19

В Кыргызстане за сутки из больниц выписаны 38 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, они выписаны в г.Бишкек – 7, Нарынская область – 2, Ошская область – 25, г.Ош – 1, Баткенская область – 3.

«Их повторные анализы показали отрицательные результаты. Всего по стране вылечились от COVID-19 254 гражданина», - сообщил замминистра.

Источник: Кабар