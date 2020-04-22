В Кыргызстане на утро 22 апреля выявлено 22 новых случая коронавируса. Всего 612 случаев

В Кыргызстане на утро 22 апреля выявлено 22 новых случая коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

Всего на 22 апреля в Кыргызстане подтверждено 612 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org