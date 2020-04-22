(Видео) Кыргызстанцы поблагодарили врачей за тяжелый труд аплодисментами

Ролик опубликовал телеведущий Урмат Асанбеков

Кыргызстанцы поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом, аплодисментами. Видеообращение записал телеведущий Урмат Асанбеков.

«Уважаемые сотрудники системы здравоохранения, низкий поклон вам за то, что вы, не жалея себя, несмотря ни на что, делаете для каждого из нас.

Спасибо вам за, возможно, порой неблагодарный, но тяжелейший труд», - отметил Асанбеков.

На видео вместе с автором ролика медработникам аплодируют десятки пользователей Сети.

Источник: vesti.kg