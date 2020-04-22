В Кыргызстане за сутки в территориальные ОВД доставлено 83 нарушителя

В Кара-Сууйском и Ноокатском районе нарушители комендантского часа не зарегистрированы.
На 22 апреля 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, г.Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 83 нарушителя.
Из них:
в городе Бишкек - 59,
г.Жалал-Абад – 7,
г.Ош - 7,
Ат-Башинском районе – 3,
г.Нарын – 2,
Сузакском районе - 5,
В Кара-Сууйском и Ноокатском районе нарушители комендантского часа не зарегистрированы.
Кроме этого, 5 автомашин доставлены на штрафстоянку.
Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.
За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 3167 нарушителей.
МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. В этой связи просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.
Источник: Кабар
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