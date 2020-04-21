Кыргызстанца, жестоко избившего сына за отказ отжиматься, арестовали в Москве

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ

Кыргызстанца, избившего своего сына в Москве, арестовали. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе МВД КР.

По данным правоохранителей, в отношении гражданина КР Ж.Э. 1985 года возбуждено уголовное дело согласно законодательству Российской Федерации.

- Следственным комитетом по району Кунцево города Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 117 (Истязание), а также 156 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ, - сообщили в милиции. - Согласно решению суда подозреваемый Ж.Э. арестован на 2 месяца.

Напомним, ранее в соцсетях распространили видео, на котором мужчина жестоко избивает ребенка руками, ногами и металлической палкой, требуя сделать отжимания.

Личность родителей была установлена. Они в свою очередь опубликовали видеообращения, уверяя, что ребенок в порядке, и такого больше не повторится.

Кроме того, мать избитого мальчика просила не арестовывать супруга, так как она находится на 5-м месяце беременности и не сможет прокормить 4 детей.

Источник: vesti.kg