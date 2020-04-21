Ратифицировано Соглашение о Швейцарском гранте между КР и МАР

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Соглашения о Швейцарском гранте (Дополнительное финансирование для Проекта управления национальными водными ресурсами) между КР и Международной ассоциацией развития (МАР), подписанного 5 ноября 2019 года в городе Бишкек».

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 15 апреля 2020 года.

В соответствии с данным Законом, Министерству финансов КР надлежит уведомить Международную ассоциацию развития о выполнении КР внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Целью указанного Соглашения является реализация мероприятий в водном секторе, профинансированных в рамках первоначального проекта, а также:

— укрепление вновь созданных структур по управлению водными ресурсами;

— обеспечение мероприятий по улучшению эксплуатации и обслуживания магистральных каналов межхозяйственных систем и внутрихозяйственных систем.

По условиям Соглашения правительству КР предоставляется грант в размере 4,490 млн долларов США.

Следует отметить, что дополнительное финансирование для Проекта управления национальными водными ресурсами осуществляется в рамках Соглашения между правительством КР и правительством Швейцарской Конфедерации о техническом и финансовом сотрудничестве и гуманитарной помощи, подписанного 23 октября 2002 года в городе Бишкек и ратифицированного Законом КР от 15 июля 2003 года № 131.

Источник: Кабар