Ратифицировано Соглашение о Швейцарском гранте между КР и МАР

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Соглашения о Швейцарском гранте (Дополнительное финансирование для Проекта управления национальными водными ресурсами) между КР и Международной ассоциацией развития (МАР), подписанного 5 ноября 2019 года в городе Бишкек».
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 15 апреля 2020 года.
В соответствии с данным Законом, Министерству финансов КР надлежит уведомить Международную ассоциацию развития о выполнении КР внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
Справочно:
Целью указанного Соглашения является реализация мероприятий в водном секторе, профинансированных в рамках первоначального проекта, а также:
— укрепление вновь созданных структур по управлению водными ресурсами;
— обеспечение мероприятий по улучшению эксплуатации и обслуживания магистральных каналов межхозяйственных систем и внутрихозяйственных систем.
По условиям Соглашения правительству КР предоставляется грант в размере 4,490 млн долларов США.
Следует отметить, что дополнительное финансирование для Проекта управления национальными водными ресурсами осуществляется в рамках Соглашения между правительством КР и правительством Швейцарской Конфедерации о техническом и финансовом сотрудничестве и гуманитарной помощи, подписанного 23 октября 2002 года в городе Бишкек и ратифицированного Законом КР от 15 июля 2003 года № 131.
Источник: Кабар
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