Выборы главы правительства... Почему карты будут раскрыты после карантина?

Среди общественности обсуждают возможную отставку правительства.
Да, общественность, политические силы не оказывают должной поддержки Абылгазиеву. Он плетется в качестве исполнителя.
Самое главное – он не показал себя успешным деятелем. Почти все ресурсы исчерпал. Исполнительная власть допустила немало ошибок с тех пор, как ввели чрезвычайное положение. Что может случиться в дальнейшем? Если Абылгазиев не допустит грубую ошибку, то он доработает до конца карантина. После этого должен уйти в отставку. До этого времени будут подбирать умеющего работать, способного дать надежду простому народу премьер-министра. Очевидно, что к парламентским выборам изменится настроение народа. Сейчас будут строиться догадки: «Кто может прийти». Мы до этого писали имена трех кандидатов: Акылбека Жапарова, Эркина Асрандиева, Азиза Суракматова. Общественность отреагировала. Пока ходят такие разговоры, а что если завтра озвучат имя неожиданного кандидата? Политика многогранна…
Источник: Aryba.kg
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