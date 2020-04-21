Мужчина прилетел из России и заразил члена семьи коронавирусом. Возбуждено уголовное дело

Мужчина, прибыл в апреле из России, и не проходя медицинский осмотр, контактировал с родственниками.

Об этом во время брифинга сообщил комендант по городу Ош, Ноокатскому и Кара-Суйскому районам Малик Нурдинов.

По его словам, житель массива Калинин в городе Ош прибыл из России и заразил члена своей семьи. “Кроме того, 10 членов семьи были помещены на обсервацию. Мы будем продолжать проверку, с кем он контактировал еще”, – сказал Нурдинов.

Он отметил, что в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 280 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») Уголовного кодекса.

Как рассказал комендант, с 25 марта возбуждено три уголовных дела по факту сокрытия заболевания COVID-19. Одно — в Ноокатском районе, два — в Оше.

Источник: reporter.kg