Мужчина прилетел из России и заразил члена семьи коронавирусом. Возбуждено уголовное дело

Мужчина, прибыл в апреле из России, и не проходя медицинский осмотр, контактировал с родственниками.
Об этом во время брифинга сообщил комендант по городу Ош, Ноокатскому и Кара-Суйскому районам Малик Нурдинов.
По его словам, житель массива Калинин в городе Ош прибыл из России и заразил члена своей семьи. “Кроме того, 10 членов семьи были помещены на обсервацию. Мы будем продолжать проверку, с кем он контактировал еще”, – сказал Нурдинов.
Он отметил, что в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 280 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») Уголовного кодекса.
Как рассказал комендант, с 25 марта возбуждено три уголовных дела по факту сокрытия заболевания COVID-19. Одно — в Ноокатском районе, два — в Оше.
Источник: reporter.kg
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