Каратаев: Работавшие в зоне риска врачи действительно не были обеспечены средствами индивидуальной защиты

Врачи, работавшие в зоне риска, действительно не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге 21 апреля, отвечая на вопрос «Азаттыка».

Он признал, что во время выявления первых случаев заражения коронавирусом у кыргызстанцев медики были обеспечены средствами индивидуальной защиты в недостаточной степени.

«Поэтому в большинстве случаев заразились медики, которые изначально посещали зоны заражения без соответствующей защиты. Но сейчас медики в Ошской области и городе Оше, а также во всех больницах других регионов обеспечены средствами индивидуальной защиты, недостатка в них нет», - сказал замминистра.

Он добавил, что 21 апреля ожидается поступление новой гуманитарной партии СИЗ в Ошскую областную больницу.

На 21 апреля с подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрированы 147 медицинских работников. 13 из них выздоровели и выписаны из больниц.

Всего в Кыргызстане выявлено 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В разрезе регионов статистика выглядит следующим образом:

город Бишкек – 123;

город Ош – 93;

Ошская область – 150;

Баткенская область – 6;

Джалал-Абадская область – 105;

Чуйская область – 32;

Иссык-Кульская область – 8;

Нарынская область – 73;

Таласская область - 0.

Всего за время распространения вируса умерли 7 человек с подтвержденным COVID-19.

Источник: Азаттык