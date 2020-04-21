Нариман Тюлеев передал нуждающимся Бишкека и Нарына по 1 тысяче пакетов с продуктами питания

Редакция Elgezit.kg продолжает рассказывать о неравнодушных кыргызстанцах, бизнесменах, политиках, спортсменах, представителях шоу-бизнеса, крупных компаниях, которые помогают стране в борьбе с коронавирусом и его последствиями.
Бывший мэр столицы Нариман Тюлеев передал муниципалитетам Бишкека и Нарына гуманитарную помощь — по 1 тысяче продуктовых пакетов. В итоге каждый город получил по 6 тонн продуктов первой необходимости. Помощь получат малоимущие, нуждающиеся семьи.
Напомним, до этого Нариман Тюлеев своим примером пытался запустить среди строительных компаний челлендж, подарив в фонд медицинских работников однокомнатную квартиру в центре столицы с ремонтом «под ключ». На сегодня челлендж пока никто не поддержал, но одна квартира для медиков уже есть. Ее получат медики, которые сейчас работают на передовой борьбы с коронавирусом.
Источник: Элгезит
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