Комендантский час в Ошской области прошлой ночью нарушили 6 человек

Комендантский час в Ошской области прошлой ночью нарушили 6 человек.

Об этом на брифинге сообщил комендант по городу Ош, Кара-Сууйскому и Ноокатскому районам Ошской области – начальник УВД Ошской области Малик Нурдинов.

Он отметил, что криминогенная ситуация в области стабильная.

В отношении задержанных составлены протоколы, после чего они отпущены домой.

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Нарыне, Ноокатском, Кара-Сууйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области, Ат-Башинском районе Нарынской области до 30 апреля 2020 г. действует режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Установлен комендантский час. Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, ограничивается с 21.00 часов до 06.00 часов. Передвижение для остальных граждан с 06.00 до 21.00 часов ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность, и маршрутного листа. За несоблюдение режима наложены штрафы.

Источник: Кабар