В Бишкеке с начала введения ЧП требования комендантского часа нарушили почти 2,3 тыс. граждан

В Бишкеке за прошедшие сутки комендантский час нарушил 91 гражданин.

Об этом во время брифинга в Доме правительства сообщил комендант столицы, замглавы МВД Алмаз Орозалиев.

По его данным, из них 82 мужчины и 9 женщин, включая одного иностранца. «В отношении них было составлены 79 протоколов в соответствии со статьей 28 Конституционного закона о ЧП и по статье 82 Кодекса о нарушениях 12 протоколов. Всего с начала введения комендантского часа были задержаны 2 тыс. 260 граждан, из них 1 тыс. 961 – мужчины и 299 – женщины. Также на штрафстоянку были водворены 1 тыс. 160 автотранспортных средств», - сообщил Орозалиев.

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Нарыне, Ноокатском, Кара-Сууйском районах Ошской области, Сузакском районе Джалал-Абадской области, Ат-Башинском районе Нарынской области до 30 апреля 2020 г. действует режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Установлен комендантский час. Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, ограничивается с 21.00 часов до 06.00 часов. Передвижение для остальных граждан с 06.00 до 21.00 часов ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность, и маршрутного листа. За несоблюдение режима наложены штрафы.

Источник: Кабар