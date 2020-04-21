Новый конкурс на поставку биометрических паспортов. Как будет в этот раз?

Не секрет, что в Кыргызстане проведение государственных закупок всегда было привлекательным делом для разных коррумпированных интересов, что частенько в подстроенных конкурсах победителями тендеров становились «свои» компании.

Этого не удалось избежать и тендеру на поставку бланков биометрических паспортов в 2019 году. Именно такого рода нечистоплотность привела к крупнейшему скандалу в этом тендере, когда потеряв больше года времени, пришлось идти на повторный тендер. Cмогут ли на этот раз ГРС и тендерная комиссия обеспечить надлежащую прозрачность и безупречность конкурса?

Кратко о прошлом разе

Напомним, что в первом конкурсе, который был объявлен ГРС осенью 2018 года, приняли участие пять компаний. По результатам решения комиссии в 2019 году победа была присуждена литовской компании «Гарсу Пасаулис». Эта компания, изготавливающая уже несколько лет акцизные марки для Кыргызстана, согласно открытой информации, предложила цену существенно выше других компаний-участниц конкурса, тогда как наименьшую цену предложила немецкая компания «Мюльбауэр» (Muhlbauer ID Services GmbH). «Мюльбауэр» попыталась оспорить решение комиссии, но без положительного для них результата. Позже в независимую межведомственную комиссию жалобу подала и другая компания – французская «Идемия» (IDEMIA France).

В результате проведенных разбирательств и расследований, длившихся почти весь 2019 год, были уволены и арестованы топ-руководители ГРС. Коснулся резонанс и действующего на тот период председателя ГКНБ, в связи с чем он подал в отставку; проблемы коснулись также всех членов тендерной комиссии. Споры так до конца и не разрешены по сей день, хотя наличие фактов коррупции и интересы задействованных в «серой» схеме лиц установлены. Имеется, очевидно, доказательная база, есть обвинительные вердикты суда. Некоторых объявили в розыск, другим повезло больше – отделались небольшими денежными штрафами. А главное, после всего скандала, сломанных судеб и карьер, тендер закончился ничем – заказ не присужден, результаты аннулированы.

Установленная следствием и судами история с коррупцией в тендере не забылась бесследно. О ней напомнили американские власти уже в начале 2020 года, когда они включили Кыргызстан в незавидный список шести стран, к гражданам которых применили визовые ограничения. В ходе активных обсуждений данного решения США уже после его принятия вытекал вывод, что главным поводом для таких ограничений к Кыргызстану послужило отсутствие биометрических паспортов у граждан страны. Таким образом, в 2020 году предмет предыдущего скандала обрел свежую актуальность, и под прессом такого позорного события и давления со стороны граждан ГРС в ускоренном темпе приступила к делу заново.

Новый тендер идет к завершению

Новый тендер на изготовление бланков биометрических паспортов был объявлен на официальном сайте государственных закупок в конце февраля 2020 года с крайним сроком подачи заявок 19 марта 2020-го. Согласно протоколу вскрытия, к участию в данном конкурсе были допущены три претендента. Все три компании принимали участие в прошлом тендере, и среди них уже не было спорного литовского победителя прошлого конкурса. Немецкая «Мюльбауэр», французская «Идемия» и казахстанская «Банкнотная фабрика Национального Банка РК» подали новые заявки на выполнение заказа, оцененного ГРС на почти один миллиард сомов.

Нововведением в нынешнем тендере было то, что здесь применен метод одноэтапного двухпакетного способа закупок. Это один из основных методов закупок, который используется с 2019 года, в соответствии с Законом «О государственных закупках» КР, закупки проводятся в два этапа (не путать с двухэтапным методом торгов). Первый этап — это изучение конкурсных заявок на соответствие квалификационным и техническим требованиям конкурса. Второй — определение победителя конкурса среди участников, прошедших первый этап, когда тендерная комиссия отбирает победителя по ценовым критериям. При этом закон четко регулирует процедуры и сроки касательно каждого шага в данном процессе. Предполагается, что такой метод минимизирует возможность коррупционных явлений в проведении тендера.

Так вот, согласно прописанным в законе срокам и на основании информации, опубликованной ГРС 19 марта 2020 года, системой автоматически сформирован протокол вскрытия о том, что участвуют следующие компании «Идемия», БФНБ РК, «Мюльбауэр». Для изучения конкурсных заявок поставщиков на соответствие квалификационным и техническим требованиям конкурса у тендерной комиссии было 10 рабочих дней. Немного затянулось решение в связи с тем, что поступила жалоба 20 марта в независимую межведомственную комиссию от компании HIDGLOBALCIDSAS в силу того, что те не успели в срок подготовиться к конкурсу. Их жалоба была отклонена 21 марта 2020 года, но независимо от этого, согласно закону, процедуры тендера были приостановлены на 10 дней. Поэтому результаты по первому этапу были опубликованы 14 апреля 2020 года в 16:32.

Что известно об компаниях-участницах конкурса?

Французская компания «Идемия»(IDEMIAFrance) известна на весь мир как один из сильных лидеров, поставщик защищенной продукции, с большим оборотом и практикой. Из-за технического несоответствия, возможно, из-за элементарной человеческой оплошности при заколнении заявки, компания допустила серьезные ошибки, и не была допущена на второй, заключительный, этап конкурса, согласно опубликованному объяснению со стороны ГРС. На обжалование данного решения у «Идемии» было два дня, то есть до 16 апреля 2020 года 16:32. Но произошла очередная оплошность, и жалоба была подана с нарушением отведенного срока – 17 апреля 2020 года в 19:53, то есть с опозданием в чуть больше одного дня. Как компания с мировым именем могла допускать такие простые ошибки оба раза, остается гадать.

Казахстанская «Банкнотная фабрика Национального Банка РК» (БФНБ), известна тем, что поставляет защищенную продукцию. Печатает национальные банкноты Казахстана, качество которых признаны во всем мире. Также участвовала в прошлом несостоявшемся конкурсе по поставке бланков биопаспортов, при этом не прошла по техтребованиям и предложила за свои услуги максимальную цену. Следует отметить, что в 2019 году БФНБ победила в конкурсе ГРС по поставке бланков водительских удостоверений нового образца. Компания обязалась к 1 октября 2019 года поставить первую партию бланков удостоверений в количестве 50 тысяч штук, но начала поставлять их только к середине декабря 2019-го. Возникшее недовольство в обществе тогда ГРС пришлось принять на себя, и поставщик не понес какой-либо ответственности за опоздание.

Немецкая компания «Мюльбауэр» (MuhlbauerIDServicesGmbH) является одним из лидеров по поставке защищенной продукции, а также в числе мировых лидеров-производителей полиграфического высокоточного оборудования для изготовления защищенной продукции и бланков. Она имеет многолетний опыт производства и поставок оборудования по всему миру, в том числе и лидирующим поставщикам в индустрии, как «Идемия». Также участвовала в предыдущем тендере, предложила наименьшую цену за свои услуги, но была отклонена по несоответствию техническим требованиям.

Вопросы и надежды

Таким образом, прошли во второй этап и ожидают решения о победителе две компании – «Мюльбауэр» и «Банкнотная фабрика» Казахстана. Если запаздывание с объявлением победителей первого этапа конкурса со стороны тендерной комиссии можно списать на сложности работы в режиме карантина из-за коронавируса и на обработку жалобы со стороны «Идемия», то непонятным остается факт неопубликования ценовых предложений участников при вскрытии квалификации и техтребований на первом этапе – ведь эта информация предоставлена компаниями в пакете заявки и не требует каких-либо дополнительных мероприятий и времени на раздумья. Более того, согласно соответствующему пункту Закона «О государственных закупках», эта важнейшая информация должна была быть опубликована наряду с объявлением компаний, прошедших во второй этап. Когда главный критерий, на основе которого делается заключительное решение, не публикуется вовремя, подкрадываются смутные сомнения. Важно отметить, что срок рассмотрения второго этапа закупок составляет не более одного рабочего дня после опубликования результатов первого этапа.

В тяжелой ситуации из-за пандемии и надвигающегося кризиса Кыргызстану как воздух нужно доверие и положительное отношение партнеров и международных институтов. Страна не может позволить себе повторный позор с подозрениями в коррупции и махинациях в данном тендере. Прозрачность тендера, хоть и обеспечивается в какой-то степени, все же не обеспечена на должном уровне. Можно было более открыто и оперативно организовать этот процесс, и, возможно, имело бы смысл и вовсе пригласить внешних экспертов по подобным мероприятиям, чтобы максимально прозрачно прийти к решению в свете скандалов в этом деле в прошлый раз.

Стал ли горький опыт уроком? Сможет ли комиссия обеспечить безупречность своего решения, принять его только на основе объективной информации, учтя критерии качества, добросовестности, оперативности, сроки поставки, и конечно же, цены, предложенные компаниями? Как бы не сложились обстоятельства, общественность страны в ближайшее время узнает, кто, за сколько и на каких условиях станет обеспечивать нас бланками биометрических паспортов. Хочется верить, что в этот раз сразу вслед за обнародованием этой информации решение не станет поводом для новых подозрений и скандалов, а даст кыргызстанцам билет во внешний мир в прямом и переносном смыслах.

Источник: Элгезит