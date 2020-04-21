Ушел из жизни акын-импровизатор Элмирбек Иманалиев

В Кыргызстане ушел из жизни поэт-импровизатор, композитор, певец, народный артист Элмирбек Иманалиев.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат ЖК Садык Шер-Нияз.
Элмирбек Иманалиев родился в селе Озгоруш Токтогульского района 17 января 1978 года. Автор ряда песен, победитель конкурсов айтыш (сказаний). С 1993 года участвовал в республиканских и международных конкурсах и фестивалях. В последние годы был наставником в школе акынов общественного фонда «Айтыш».
Звание народного артиста Элмирбек Иманалиев получил в 2016 году. Был многократным победителем айтышей среди акынов, а также автором таких известных кыргызских композиций «Булбулум», «Аруузатым», «Коштошуу вальсы» и другие.
Был женат, у него остались две дочери, три сына и двое внуков.
Источник: Элгезит
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