Ушел из жизни акын-импровизатор Элмирбек Иманалиев

В Кыргызстане ушел из жизни поэт-импровизатор, композитор, певец, народный артист Элмирбек Иманалиев.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат ЖК Садык Шер-Нияз.

Элмирбек Иманалиев родился в селе Озгоруш Токтогульского района 17 января 1978 года. Автор ряда песен, победитель конкурсов айтыш (сказаний). С 1993 года участвовал в республиканских и международных конкурсах и фестивалях. В последние годы был наставником в школе акынов общественного фонда «Айтыш».

Звание народного артиста Элмирбек Иманалиев получил в 2016 году. Был многократным победителем айтышей среди акынов, а также автором таких известных кыргызских композиций «Булбулум», «Аруузатым», «Коштошуу вальсы» и другие.

Был женат, у него остались две дочери, три сына и двое внуков.

Источник: Элгезит