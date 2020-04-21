В Бишкеке все Центры семейной медицины работают в штатном режиме. Кроме ЦСМ №17

Все Центры семейной медицины работают в штатном режиме.

Об этом 21 апреля сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

«Все ЦСМ Бишкека, кроме ЦСМ №17, работают в штатном режиме», - отметили в штабе.

Ранее замминистра Мадамин Каратаев подтвердил АКИpress, что у 4 медиков ЦСМ №17 выявили коронавирус.

Поликлинику закрыли на дезинфекцию, а персонал отправили в обсервацию.

Источник: zdorovie.akipress.org