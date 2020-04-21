Женщина, скончавшаяся от коронавируса в Чуйской области, отказывалась от госпитализации

Пациентку привезли в больницу в агональном состоянии

Женщина, скончавшаяся от коронавируса в Чуйской области, была в тесном контакте с пятью членами семьи. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

- Женщине было более 70 лет, она долгое время болела дома, - отметил он. - Были хронические серьезные заболевания, но гражданка долгое время не обращалась за медицинской помощью. Кроме того, отказывалась от госпитализации. Но когда ее привезли уже в агональном состоянии, наши врачи решили проверить на коронавирус. Впоследствии анализы подтвердились.

Граждане, контактировавшие с погибшей, находятся на домашнем карантине под наблюдением медиков.

Вместе с тем замглавы Минздрава объяснил, почему кыргызстанцев, прилетевших из Турции чартерным рейсом, поместили на домашний карантин.

- Сначала они были обустроены в обсервации в гостинице «Ак Кеме», - напомнил Усенбаев. - После того как провели тестирование и вышли результаты анализов, им установили в телефонах специальное приложение, с помощью которого будут вести контроль соблюдения карантина. Всех, у кого дома есть условия изолироваться, отправили домой.

Замминистра добавил, что граждан, прилетевших из Турции после операций и лечения, разместили в больницах.

Источник: vesti.kg