(Видео) В Кыргызстане в честь медиков написали музыку

Композиция называется «Молчаливый герой»

В Кыргызстане музыкант Данияр Джуманазаров написал музыку в честь медиков. Об этом в социальной сети написала советник министра здравоохранения Елена Баялинова.

«Эта музыка написана моим сыном Данияром Джуманазаровым в дар работникам здравоохранения, вступившим в схватку с коронавирусом», - отметила она.

Композиция называется «Молчаливый герой».

Источник: vesti.kg