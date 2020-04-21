В Кыргызстане в обсервации находятся 714 человек - Усенбаев

В Кыргызстане количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 достигло 8 тыс. 367 человек.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, из них близкие контакты имели (I категория) – 1 тыс. 940 человек, другие контакты (II категория) – 6 тыс. 447 человек.

«Из 590 выявленных случаев COVID-19 350 человек заразились им от близкого контакта, они все были выявлены, когда находились под наблюдением врачей. Также после контакта 2 категории заразились 40 человек, получается, они заразились даже после незначительного контакта», - сообщил Усенбаев.

Главный санврач также отметил, что в стране продолжаются обсервационные мероприятия, всего в обсервации по Кыргызстану находится 714 человек.

В Кыргызстане сегодня, 21 апреля, выявлено 22 новых случая заражения гражданами COVID-19, всего 590, из них 147 случаев заражения медперсоналом. 216 граждан вылечились и выписались из больниц. Семеро скончались.

Источник: Кабар