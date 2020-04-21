В Кыргызстане на утро 21 апреля выявлено 22 новых случая коронавируса. Всего 590 случаев

В Кыргызстане на утро 21 апреля выявлено 22 новых случая коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

По его словам, новые случаи выявлены:

- в Бишкеке — 8

- в городе Ош — 6

- в Нарынской области — 5

- в Ошской области — 3

Всего на 21 апреля в Кыргызстане подтверждено 590 случаев коронавируса.



Источник: zdorovie.akipress.org