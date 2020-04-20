В Кыргызстане лекарства подорожали на 20%.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил председатель Фармацевтического союза Эрнис Асанов.
Он рассказал, что на сегодня дефицита лекарств нет, потому что идет поставка из Европы и Китая.
«Пока Индия закрыта. Там производятся многие лекарства», - сказал он.
В целом, как отметил Асанов, лекарства подорожали на 20%. По его мнению, это временное явление и что после открытия границ Индии, ситуация может измениться.
Между тем, Эрнис Асанов добавил, что повышение цен связано и с повышением курса доллара и евро.
Также имеются проблемы с доставкой лекарств. По словам спикера, ранее килограмм лекарств стоил 3-4 долларов, сегодня же сумма выросла до 7-8 долларов.
Помимо этого, он проинформировал, что сейчас ожидается от правительства Кыргызстана решение вопроса с взиманием от 3 до 5 % за поставку лекарственных средств из третьих стран для членов ЕАЭС.
«Эти деньги лежат на депозитном счете. Нам правительство обещало, что как только Беларусь подпишет документ, деньги будут возвращены. Беларусь подписала, и мы ждем, что правительство быстро решит этот вопрос», - сказал он.
Источник: Кабар
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