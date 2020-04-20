Жээнбеков: После кризиса наступает развитие

Президент Сооронбай Жээнбеков посетил муниципальное предприятие «Бишкекпекарня», на базе которого производится фасовка и распределение поступающей гуманитарной помощи.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, мэр Азиз Суракматов рассказал, что такие центры функционируют во всех районах столицы и что сформирован список из 85 тысяч нуждающихся семей.
На сегодняшний день продуктовыми наборами обеспечены более 42 тысяч нуждающихся семей столицы и 2,5 тысячи семей Чуйской области.
Президент отметил, что помощь должна быть оказана каждой нуждающейся семье и каждому нуждающемуся гражданину.
«После каждого кризиса наступает развитие. Для этого мы должны рационально использовать новые возможности, время задуматься над этим вопросом. Правительство начало работу в этом направлении, уверен, что будет разработан исполнимый документ, отвечающий реалиям нашей жизни», - сказал президент.
Всего на 20 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 568 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В разрезе регионов статистика выглядит следующим образом:
город Бишкек – 115;
город Ош – 87;
Ошская область – 147;
Баткенская область – 6;
Джалал-Абадская область – 105;
Чуйская область – 32;
Иссык-Кульская область – 8;
Нарынская область – 68;
Таласская область - 0.
Всего за время распространения вируса умерли 7 человек с подтвержденным COVID-19.
Источник: Азаттык
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