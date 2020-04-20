Жээнбеков: После кризиса наступает развитие

Президент Сооронбай Жээнбеков посетил муниципальное предприятие «Бишкекпекарня», на базе которого производится фасовка и распределение поступающей гуманитарной помощи.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, мэр Азиз Суракматов рассказал, что такие центры функционируют во всех районах столицы и что сформирован список из 85 тысяч нуждающихся семей.

На сегодняшний день продуктовыми наборами обеспечены более 42 тысяч нуждающихся семей столицы и 2,5 тысячи семей Чуйской области.

Президент отметил, что помощь должна быть оказана каждой нуждающейся семье и каждому нуждающемуся гражданину.

«После каждого кризиса наступает развитие. Для этого мы должны рационально использовать новые возможности, время задуматься над этим вопросом. Правительство начало работу в этом направлении, уверен, что будет разработан исполнимый документ, отвечающий реалиям нашей жизни», - сказал президент.

Всего на 20 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 568 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В разрезе регионов статистика выглядит следующим образом:

город Бишкек – 115;

город Ош – 87;

Ошская область – 147;

Баткенская область – 6;

Джалал-Абадская область – 105;

Чуйская область – 32;

Иссык-Кульская область – 8;

Нарынская область – 68;

Таласская область - 0.

Всего за время распространения вируса умерли 7 человек с подтвержденным COVID-19.

Источник: Азаттык