Аида Исмаилова встретилась с координатором системы ООН в Кыргызстане

Вице-премьер заверила, что правительство уделяет большое внимание системе здравоохранения
Вице-премьер-министр Аида Исмаилова встретилась с Постоянным координатором системы ООН в Кыргызской Республике Озонниа Ожиело.
Стороны обсудили меры, принимаемые правительством КР по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и совместные планы по дальнейшему сотрудничеству в данном направлении.
Исмаилова подчеркнула, что на текущем этапе большое внимание в деятельности правительства уделяется системе здравоохранения и социальной защиты населения. Кроме того, усиленно проводится локализация очагов распространения коронавирусной инфекции, принимаются меры по минимизации количества зараженных, и лечению заболевших граждан.
Ожиело напомнил, что на недавней встрече с президентом Кыргызской Республики состоялся продуктивный обмен мнениями о сложившейся обстановке в стране, обсуждены совместные шаги по противодействию дальнейшему распространению инфекции.
Он также с удовлетворением отметил послание главы государства Генеральному секретарю ООН, в котором выражается поддержка инициативе Антониу Гутерриша и его призыв к государствам-членам по объединению усилий и запуску Глобального плана гуманитарного реагирования на сумму 2 млрд долларов США для финансирования борьбы с пандемией.
Кроме того, Озонниа Ожиело рассказал о проводимой совместной работе различных структур, входящих в систему ООН, и профильных государственных органов по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства
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