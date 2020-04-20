Медики из Польши начали свою работу в РИКБ в Бишкеке 

Медицинская группа из Польши начала свою работу в Республиканской клинической инфекционной больнице (РИКБ) в г.Бишкек.
Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Вчера, 19 апреля, в Кыргызстан по линии Всемирной организации здравоохранения прибыла группа медицинских специалистов из Польши в составе 8 человек.
Польские медики будут оказывать помощь отечественным медицинским работникам в борьбе с коронавирусной инфекцией в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад.
Источник: Кабар
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