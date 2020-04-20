В Кыргызстан прибыли медицинские специалисты из Китая

В Кыргызстан 20 апреля прибыла группа медицинских специалистов из Китая.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Китайские медики будут оказывать помощь и делиться опытом с отечественными специалистами по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, они поделятся лучшими практиками и методиками в лечении больных.
Договоренность о направлении медицинских экспертов из Китая в Кыргызстан была достигнута 14 апреля 2020 года в ходе телефонного разговора президента Сооронбая Жээнбекова с председателем Китая Си Цзиньпином.
Источник: zdorovie.akipress.org
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