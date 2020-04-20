Продлят ли карантин до середины мая? Комментарий Минздрава

В некоторой части Кыргызстана введен режим чрезвычайного положения.

Сначала он действовал до 15 апреля, но указом президента его продлили до 30 апреля.

В соседнем Узбекистане карантин продлили до 10 мая из-за распространения нового коронавируса COVID-19 в стране.

Министерство здравоохранения прокомментировало возможное продление режима изоляции в Кыргызстане.

“Введение ограничений – непростой вопрос, для этого нужные веские обоснования. Все зависит от эпидемического процесса, который сегодня наблюдается не только у нас в стране, но и во всем мире. Во всяком случае, когда наступит прогнозный пик заболеваемости, вот тогда уже можно будет говорить о продлении. Сейчас пока еще рано”, – сказал замглавы Минздрава Нурболот Усенбаев.

Источник: reporter.kg