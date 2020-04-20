Дело плохо, если не выгнать с должностей Джунушалиева и Орозалиева?

В многоэтажных домах днями и ночами поет молодежь, пьяные люди, в общем шумно!

Не дают покоя пожилым людям, больным. А днем дети толпятся, играют, на улицах все больше людей. Как это понимать? Не соблюдаются меры предосторожности, царит хаос! Число заразившихся коронавирусом превысило 500. Что будет, если ситуация обострится? Если глава МВД Кашкар Джунушалиев не пользуется авторитетом среди общественности, то кто будет слушать коменданта Алмаза Орозалиева? Почему-то мы не видим инициативности в работе от Джунушалиева в такое тяжелое время. Или он проявляет безразличие, понимая, что в итоге его снимут с должности? В общем непонятно, в какую бездну движется власть, положившись на тех, чей авторитет давно износился. Недовольство усиливается из-за проявляющих халатность кадров во всех ветвях правительства. Будут ли кадровые реформы? Или эти проблемы останутся до осени?..

Источник: Aryba.kg