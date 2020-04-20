В Бишкеке 14-летняя девочка выпрыгнула из окна седьмого этажа

В Бишкеке на улице Матросова 14-летняя девочка выпрыгнула из окна седьмого этажа.
Информацию подтвердили в столичной комендатуре.
Уточняется, что 19 апреля около 17:00 в службу «102» поступил вызов о том, что с 7-го этажа одного из многоэтажных домов по улице Матросова спрыгнула несовершеннолетняя девочка. На место выехала следственно-оперативная группа четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района, где по приезду на земле было обнаружено тело несовершеннолетней М.Э., 2006 года рождения.
Девочка от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района, назначены все необходимые экспертизы. Ведется следствие.
Источник: elgezit.kg
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