На 20 апреля в Кыргызстане есть запас 40 тыс. ПЦР тест-систем

На 20 апреля в Кыргызстане есть запас 40 тыс. ПЦР тест-систем, сказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

«ПЦР тест-систем достаточно. Идут работы по дополнительному приобретению», - сказал он.

Источник: zdorovie.akipress.org