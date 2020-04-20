Крик души медиков КР: Чувствуем себя униженными, обманутыми и просто использованными

Отчаявшиеся врачи написали очень проникновенное обращение к властям

Медики ЦСМ Бишкека, а также группа семейных врачей Чуйской области и Аламудунского района выступили с анонимным обращением с просьбой оказать им помощь.

Заявление медработников в социальной сети Facebook опубликовала советница министра здравоохранения Елена Баялинова.

В обращении медики рассказали, как без защитных костюмов брали анализы у граждан, контактировавших с больными, и о том, что им не предусмотрели доплаты.

Отмечается, что заявление анонимное, так как за прямое обращение руководство наказывает увольнением и выговорами.

«Просим, помогите донести наши проблемы и пути решения изнутри, многие из нас в отчаянии, чувствует опустошенность, униженность перед собой, семьей, детьми и сотрудниками, обманутыми начальством и просто использованными... Помогите повлиять на ситуацию», - пишут врачи.

Просим вас:

1). Отменить индикаторы не только в городе Ош и Бишкек, но и в других регионах страны.

2). Поднять базовую ставку оклада семейным врачам и другим медработникам до 25-30 тысяч сомов.

3). Оставить КТУ.

4). Доплатить всем врачам и медработникам первички, задействованным в борьбе с коронавирусом, мотивировочные выплаты в размере не менее тройного оклада (не обязательно только заболевшим медикам).

5). Поддержать продуктами семьи врачей и медработников, задействованных и работающих в условиях распространения коронавируса (наша жизнь не стоит 5-кг муки, 1-пачки чая, 2-литра масла и 2-кг сахара, где остальные переданные медикам продукты?)

6). И просим выплатить врачам, особенно первички, которые в чем есть шли к контактным домой, первыми, без СИЗ, в одноразовой маске, одноразовом чепчике, одноразовом халате, шли днем и ночью к контактному с больным коронавирусом и брали мазки из носа, а рядом с нами были приехавшие из района врачи СЭС, эпидемиологи все в полном обмундировании, стояли смотрели и гоняли нас брать мазки, писать документы, а они в полном комплекте СИЗ, костюмах, но ничего даже не писали, а мы семейные врачи - мы лечебники, даже необученные, без формы защиты, так как их у нас не было, шли, как солдаты, на передовой исполняли приказ и брали мазки, хотя это не входило в наши обязанности. Все мазки, смывы должны брать врачи СЭС, эпидемиологи, и еще решили им предусмотреть дополнительные выплаты, а за что? Недавно нас, врачей первички отстранили от взятия мазков, создали мобильные бригады, а кто нам оплатит за те дни, когда мы работали на передовой и голыми руками брали мазки с контактных? Просим выплатить нам, семейным врачам ГСВ, компенсаторные выплаты за работу в особо опасных условиях на передовой, связанной с опасностью заразиться в сумме 30 тысяч сом в месяц.

7). Врачам некогда и не на что укреплять свой иммунитет и здоровье, чтобы противостоять вирусу, они на работу и обратно ходят пешком, кушают, что найдут, везде закрыто, нет времени на поиск еды. Мы просим дополнительных денег на покупку витаминов, так как мы, рискуя своей жизнью, охраняя здоровье людей, тихо умираем сами, ставя под риск свою жизнь. Передайте дополнительно переданные спонсорами нам, медикам, особенно семейным врачам, финансы для поддержки иммунитета и продления нашей жизни, связанной с работой по борьбе с коронавирусом.

8). Просим построить для врачей ГСВ (оставшихся в живых) первички социальное жилье и рассмотреть вопрос доступного жилья по ипотеке, мы до сих пор живем по квартирам.

9). Просим всем заинтересованным сторонам понять нас, и помочь решить наши проблемы, пока мы живы и нужны вам.

10). Очень большая просьба, гражданские активисты и все желающие помочь нам, подключайтесь к контролю поступивших денег, предназначенных для семейных врачей и медиков первички, для нашей защиты, для продуктов нам, витаминов и особенно для контроля движения денег, предназначенных для мотивированных выплат нам и повышения оплаты труда. Эти деньги не государственные даже, это спонсорская помощь, поступающая с разных источников», - говорится в обращении медиков. (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.)

Источник: vesti.kg