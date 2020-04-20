Условия возврата кредитов, выданных в рамках реализации госпрограмм, будут пересмотрены - ПКР

Правительство Кыргызстана рекомендовало финансовым институтам пересмотреть условия возврата кредитных средств, выданных в рамках реализации государственных программ.

Соответствующее решение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках принятого решения открытому акционерному обществу «Государственная ипотечная компания», коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям, зарегистрированным в КР, рекомендовано пересмотреть условия возврата кредитных средств, выданных в рамках реализации государственных программ.

В целях оказания поддержки заемщикам, испытывающим затруднения при погашении задолженностей по кредитам, включая бюджетные кредиты рекомендовано:

пересмотреть сроки платежей по кредитам, предоставив отсрочку по платежам, на срок не менее 3 (три) месяцев;

не начислять и не взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров;

не налагать и не взимать штрафные санкции, в том числе неустойку (штраф/пени), с заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитными договорами.

Кроме того, Министерству финансов КР, по согласованию с Жогорку Кенешем, поручено пересмотреть следующие условия возврата бюджетных кредитов:

заемщикам, полностью приостановившим финансово-хозяйственную деятельность в связи с введением режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, на основании представленных заемщиками подтверждающих документов, капитализировать платежи, приходящиеся на период действия режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, с соответствующей пролонгацией сроков данных платежей на конец периода погашения задолженности без начисления процентов;

заемщикам, финансово-хозяйственной деятельность которых не приостановлена, при этом введение режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения косвенно отразилось на их финансово-хозяйственной деятельности в сторону ухудшения, на основании подтверждающих документов предоставить отсрочку по платежам на срок до 6 (шести) месяцев. При этом определить, что отсроченные платежи погашаются в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня истечения срока отсрочки;

финансовые санкции (неустойку) на период действия режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения не начисляются.

Источник: Кабар