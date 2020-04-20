За минувшие сутки в Кыргызстане скончались два человека с коронавирусом. Общее число достигло 7

За минувшие сутки в Кыргызстане скончались два человека, у которых был выявлен коронавирус.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

По его словам, в Чуйской области скончалась женщина старше 70 лет, в городе Ош скончался мужчина 79 лет.

«Они поздно обратились за медпомощью. У них были хронические заболевания», - сказал Усенбаев.

Всего от коронавируса скончались 7 человек.

Источник: zdorovie.akipress.org