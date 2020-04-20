В Кыргызстане на утро 20 апреля выявлено 14 новых случаев коронавируса. Всего 568

В Кыргызстане на утро 20 апреля выявлено 14 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

По его словам, новые случаи выявлены: город Ош — 4, Жалал-Абадская область — 3, Бишкек — 4, Нарын область — 1, Чуйская область — 2.

Всего на 20 апреля в Кыргызстане подтверждено 568 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org