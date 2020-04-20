В республику прибыли медицинские специалисты из Польши

В Кыргызстан накануне по линии Всемирной организации здравоохранения прибыла группа из 8 медицинских специалистов из Республики Польша.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

По ее данным, польские медики будут оказывать помощь отечественным медицинским работникам в борьбе с коронавирусной инфекцией в городах Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Специалисты двух стран будут обмениваться информацией и делиться накопленным опытом в данном направлении.

Источник: Элгезит