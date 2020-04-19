Аалы Карашев: Людей больше заботит вопрос, как прокормить себя и свою семью, чем вопрос, пройдут выборы в срок или нет

Коронавирус продолжает атаковать. На 18 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 506 случаев заражения COVID-19, из которых 116 — инфицированные врачи.

Режим чрезвычайного положения продлен до 30 апреля. Выпадения из госбюджета в результате пока неравной борьбы с коронавирусной инфекцией до конца 2020 года составят больше 30 миллиардов сомов. Даже самые заядлые оптимисты не сомневаются: коронакризис выльется в экономический коллапс.

Стоит ли в таком случае проводить парламентские выборы 4 октября и в нагрузку еще референдум по изменению формы правления? Депутат Аалы Карашев убежден: если будет повторная волна, то избирательная кампания на фоне экономического спада, изоляции, ограничения прав граждан на передвижение будет выглядеть странной и неуместной. В интервью Elgezit.kg он объяснил свою позицию.

— Осенью в Кыргызстане должны пройти выборы в парламент. Как думаете, может, есть смысл их перенести, ведь страна даже после отмены чрезвычайного положения будет еще долго приходить в себя?

— Откровенно говоря, сейчас меня, да и многих моих коллег, больше заботит вопрос, каким образом с минимальными потерями выйти из ситуации с пандемией. Сегодня особенно страдают малый, средний бизнес. Если госслужащим выплачивают зарплату, то предприниматели потеряли свой заработок. Многие выплачивают кредиты, вносят социальные отчисления. Не решен окончательно вопрос с налоговой амнистией или каникулами.

Идет посевная кампания. Есть люди, имеющие загородные дачные участки, которые служат для них подспорьем. Выезжать туда не разрешается. Соответственно будут проблемы с урожаем. Нужно что-то решать с реанимацией субъектов предпринимательства, поддержать отечественного производителя. Для этого в условиях режима чрезвычайного положения можно было бы предусмотреть возможность поэтапного введения мер по возобновлению работы отдельных предприятий, имеющих минимальный контакт с населением: в сфере строительства, промышленности и обслуживания (автомойки, автомастерские, мелкие магазины) при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований.

Парламент больше заботят эти вопросы. Если вы слушали эфир с пленарного заседания, то знаете, что мы говорили больше о текущей ситуации с эпидемией в Кыргызстане, трудностях. До обсуждения вопроса о переносе выборов пока дело не дошло. Людей больше заботит вопрос, как прокормить себя и свою семью, чем вопрос, пройдут выборы в срок или нет.

— Но нельзя исключать, что вопрос о переносе выборов встанет на повестке, когда удастся локализовать вирус. Да, это нарушение Конституции, но коронакризис и то, что происходит не только с Кыргызстаном, но и с целым миром, разве не форс-мажорные обстоятельства?

— Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Если мы успешно преодолеем опасность распространения заболевания, минимизируем риск повторной волны, то можем говорить о выборах. В этом случае, если к июню опасность минует, выборы не понадобится переносить. Если будет повторная волна, то, согласитесь, избирательная кампания на фоне экономического спада, изоляции, ограничения прав граждан на передвижение, будет выглядеть странной и неуместной. Люди сидят по домам, лишены работы, а партии будут делать предвыборную рекламу! У населения это только вызовет раздражение. Ответ напрашивается сам собой: все будет зависеть от ситуации с коронавирусом и возобновлением полнокровной жизнедеятельности населения.

— Как вы считаете, если парламентские выборы все-таки проведут 4 октября, не будет ли это обстоятельство поводом подвергать легитимность VII созыва Жогорку Кенеша сомнению?

— То есть вы спрашиваете, если проведем выборы в ранее установленный срок, не будет ли это угрозой легитимности? Это же будут выборы в срок и по этой причине они и будут легитимны. Вот если не проведем в срок, то это и нужно обсуждать.

— Какие юридические обоснования могут быть под решением о переносе парламентских выборов?

— Эпидемия не спрашивает, легитимны ли наши законы, решения. Вирус в разрешениях не нуждается и действует не по юридическим, а по биологическим правилам. А эти правила более серьезные, так как придуманы не человеком, а установлены самой природой. Власть природы гораздо сильнее, чем сила законов и постановлений.

Не дай бог, к примеру, если случатся землетрясение, наводнение, пожары, военные действий и тому подобное. Мы что, будем проводить голосование, обсуждать в трех чтениях проекты законов? Да еще проводить их общественное обсуждение в течение положенного одного месяца?

Конечно, нет. Мы будем действовать сообразно сложившейся обстановке, чтобы защитить население от угрозы. Никто же не будет спрашивать, перенесли ли выборы, во время наводнения и затопления избирательных участков! Все же очевидно! По этой причине в условиях чрезвычайного положения формат управления может быть существенно изменен. На местах вводится институт коменданта. Мы все подчиняемся его решениям. Соблюдаем комендантский час. Могут изменяться и юридические процедуры. Это не такая уж большая проблема по сравнению с вопросом, как побороть пандемию неизвестной ранее болезни. Можно, в конце концов, принять конституционный закон об особенностях выборов в условиях чрезвычайного положения. Парламент уже упростил процедуру принятия законов при чрезвычайном положении. В регламенте Жогорку Кенеша теперь содержится норма, позволяющая в неотложных ситуациях принимать законы сразу в трех чтениях.

— Поэтому не могу не спросить: вы поддерживаете инициативу своего коллеги Курманкула Зулушева о назначении на 4 октября референдума об изменении формы правления? Насколько было правильным выступить с такой инициативой сейчас, в период пандемии, и не означает ли это попытку обнулить сроки президентского правления, как в России?

— Этот вопрос больше актуален для Российской Федерации, где он широко обсуждается. В том числе всерьез рассматриваются предложения по «обнулению» президентского срока пребывания.

Но Кыргызстан – суверенная страна. Мы сами определяем свою систему государственного правления. Хорошо ли, плохо ли, но мы апробировали почти все формы современной демократии. Жили при президентской республике, вступили в пору парламентской демократии. Испробовали и мажоритарную и пропорциональную систему выборов. А уж сколько раз меняли процедуры выборов или назначения глав айыл окмоту – не перечесть.

К сожалению, так и не довели ни одну из форм правления до совершенства. Впрочем, в мире тоже нет идеальной модели.

Поэтому раз мы уже пробуем парламентскую форму правления, то нужно довести начатое дело до конца. Пока тот формат, который существует на практике, далеко не идеален. Все это понимаем. Мы над этим работаем. Менять что-то опять, не доведя начатое дело до конца, — правильно ли это будет?

У нас инициативу по референдуму внес один из парламентариев. Это его депутатское право. Но сейчас очевидно, что данное предложение в нынешней ситуации является несвоевременным. Пока мы в парламенте этот вопрос не рассматривали. Сейчас нас всех заботит другое. В первую очередь, необходимо защитить население от коронавируса и поддержать экономические субъекты.

Источник: Элгезит