В Кыргызстане за сутки выявлено 48 новых случаев COVID-19. Всего 554

На 10:00 утра 19 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 48 новых подтвержденных случаев СOVID-19.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его данным, новые случаи выявлены в Ошской области – 7, в Нарынской области – 11, в Баткенской области – 1, в Джалал-Абадской области – 9, в Бишкеке – 9, в Оше – 9, в Чуйской области – 2, Иссык-Кульской области - 2.
В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 554.
Из них :
в Джалал-Абадской области – 102
в Ошской области – 147
в г.Ош – 83
в Чуйской области – 30
в г.Бишкек – 120
в Баткенской области – 6
в Нарынской области – 67
в Иссык-Кульской области – 8.
Источник: Кабар
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