В Кыргызстане за сутки выявлено 48 новых случаев COVID-19. Всего 554

На 10:00 утра 19 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 48 новых подтвержденных случаев СOVID-19.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, новые случаи выявлены в Ошской области – 7, в Нарынской области – 11, в Баткенской области – 1, в Джалал-Абадской области – 9, в Бишкеке – 9, в Оше – 9, в Чуйской области – 2, Иссык-Кульской области - 2.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 554.

Из них :

в Джалал-Абадской области – 102

в Ошской области – 147

в г.Ош – 83

в Чуйской области – 30

в г.Бишкек – 120

в Баткенской области – 6

в Нарынской области – 67

в Иссык-Кульской области – 8.

Источник: Кабар