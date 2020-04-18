Некролог - Доктор геолого-минералогических наук Кадырбек Сакиев

Его жизненный путь стал ярким примером профессионализма и творчества

На 66-м году ушел из жизни директор Института геологии Национальной Академии Наук Кыргызской Республики, содиректор Кыргызско-Китайского Центра по научно техническому сотрудничеству, содиректор Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды Центральной Азии (г. Бишкек), доктор геолого- минералогических наук, профессор Сакиев Кадырбек Сатыбалдынович.

Кадырбек Сатыбалдынович Сакиев родился 11 марта 1954 года в Актюбинской области, Казахстан. К.С.Сакиев выпускник Московского геологоразведочного института им. С.Орджоникидзе (1977). Трудовой путь К. С. Сакиев начал инженером в Институте геологии НАН КР в 1977 году. В 1988 году защитил кандидатскую (г. Алма-Ата), а в 2003 году – докторскую диссертацию (г. Бишкек). Хорошо известен среди геологов ближнего и дальнего зарубежья как ученый-геолог в области метаморфизма офиолитов и древнейших толщ, одного из слабо изученных вопросов Тянь-Шаня. В круг его научных интересов включаются также исследования причин возникновения стихийно-разрушительных явлений. Он автор и соавтор около 200 научных работ, из них 141 опубликованы, в числе которых четыре монографии. Значительная часть работ опубликованы в дальнем зарубежье. Он подготовил 1 доктора наук и 3 кандидатов наук в области геолого-минералогических и геоэкологических наук. Отличительной чертой Кадырбека Сатыбалдыновича была высокая моральная ответственность, толерантность, уважение к старшим, сотрудникам и коллегам.

Основные научные результаты геологических исследований К.С. Сакиева докладывались на совещаниях, конференциях и симпозиумах различных уровней, проведенных в Кыргызстане, Казахстане, Украине, России, Германии, Японии, Америки. Он выступал с докладами на Международных геологических конгрессах в Китае (Пекин, 1996), Бразилии (Рио де Жанейро, 2000), Италии (Флоренция, 2004) и Норвегии (Осло, 2008).

По приглашению японских ученых в 1997 году прошел годичную стажировку по петрологии метаморфических пород в Университете Ибараки, г.Мито. В 2003 году прошел стажировку в США по проблемам экологической технологии в горной промышленности. 2010-2020 – Совместные научные проекты с КНР.

В памяти коллег, современников К.С.Сакиев навсегда останется талантливым ученым, педагогом и организатором науки. Его жизненный путь стал ярким примером профессионализма и творчества.

С глубокой скорбью выражаем свои соболезнования его родным и близким.

М.С. Джуматаев, О.А.Тогузаков, А.А.Акматалиев, К.Ч. Кожогулов, И.Т.Айтматов, А.Б.Бакиров, Р.Д. Дженчураева, Д.М. Маматканов, А.Ж.Жайнаков, А.А.Борубаев, М.Т. Мамасаидов, В.И. Нифадьев, Ж.Ш.Шаршеналиев, К.Е.Абдрахматов, Н.Ж.Жеенбаев, Д.Т.Чонтоев, Б.С.Султаналиев.