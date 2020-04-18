Сотрудники ЦСМ №17, заразившиеся COVID-19, захотели лечь в обсервацию в отеле – Усенбаев

Сотрудники ЦСМ №17, где четыре врача заразились COVID-19, и остальные захотели лечь в обсервацию в хороших условиях.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, они не захотели ложиться в существующие обсерваторы. «Из-за этого вчера была задержка с решением вопроса снятия номеров в отеле и выделением для этого средств. Вопрос был решен. Они расселены и отдыхают. Сейчас назначена эпидемиологическое расследование. Все сотрудники поликлиники пройдут обследование. А в здании проводят дезинфекцию», - сказал Усенбаев.
В Кыргызстане сегодня, 18 апреля, выявлено еще 19 новых случая заражения гражданами COVID-19, всего 506, из них 116 случаев заражения медперсоналом. 130 граждан вылечились и выписались из больниц. Пятеро скончались.
Источник - КАБАР
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