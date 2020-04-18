Месяц Орозо в Кыргызстане начнется 24 апреля

В ДУМК определились с датой начала священного месяца

Духовное управление мусульман Кыргызстана на основе научных данных, полученных от международных астрономических обсерваторий для мусульман Центральной Азии, а также в результате взаимных переговорных консультаций с духовными управлениями мусульман соседних стран Узбекистана и Казахстана, определило дату начала священного месяца Рамадан.

- По законам шариата и результатам научных исследований было решено, что месяц Орозо в Кыргызстане начнется 24 апреля 2020 года. Обозначенный день может разниться на один день в соответствии с появлением новой луны, - отметили в ДУМК.

Рамадан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца. В Священный месяц верующие стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами.

После месяца Рамадан отмечается Орозо айт.

KP.RU