В Кыргызстане на сегодня подтверждены 17 новых случая заражения covid-19. Всего 506!

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения КР Н.Усенбаев.
По данным Минздрава КР, в минувшие сутки из стационара выписано 16 пациента (в г.Бишкек – 4, Джалал-Абадская область – 12) с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего за все время выписано с выздоровлением 130 пациентов.
На 18 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19.
В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 506. Из них:
Джалал-Абадская область – 93;
Ошская область – 140;
г.Ош – 74;
Чуйская область – 28
г.Бишкек – 102;
Баткенская область – 5;
Нарынская область – 56;
Иссык-Кульская область – 8
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