В Кыргызстане на сегодня подтверждены 17 новых случая заражения covid-19. Всего 506!

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения КР Н.Усенбаев.

По данным Минздрава КР, в минувшие сутки из стационара выписано 16 пациента (в г.Бишкек – 4, Джалал-Абадская область – 12) с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего за все время выписано с выздоровлением 130 пациентов.

На 18 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев СOVID-19.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 506. Из них:

Джалал-Абадская область – 93;

Ошская область – 140;

г.Ош – 74;

Чуйская область – 28

г.Бишкек – 102;

Баткенская область – 5;

Нарынская область – 56;

Иссык-Кульская область – 8