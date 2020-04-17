Последнего звонка в школах Казахстана не будет

Последний звонок отменяют в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Последний звонок ранее проводился в конце учебного года. Это торжественное мероприятие с участием учеников. Но в этом году из-за того, что сейчас обучение проводится дистанционно и из-за коронавирусной инфекции (последнего звонка -прим.) не будет, - сообщила вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова во время онлайн-брифинга.

Источник: Кабар