Последнего звонка в школах Казахстана не будет

Последний звонок отменяют в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.
Последний звонок ранее проводился в конце учебного года. Это торжественное мероприятие с участием учеников. Но в этом году из-за того, что сейчас обучение проводится дистанционно и из-за коронавирусной инфекции (последнего звонка -прим.) не будет, - сообщила вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова во время онлайн-брифинга.
Источник: Кабар
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