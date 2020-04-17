ГКНБ: Состояние здоровья Атамбаева удовлетворительное

Состояние здоровья бывшего президента Алмазбека Атамбаева удовлетворительное, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По ее данным, он находится под круглосуточным наблюдением врачей. Отмечается, что на данный момент у него никаких жалоб нет.

Источник: Кабар