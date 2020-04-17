Капитана милиции, обматерившего постовых, уволили с работы

Сотрудник ОВД Токтогульского района, вступивший в конфликт с постовыми в селе Кара-Суу, освобожден от занимаемой должности.

Об этом сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Инцидент произошел 14 апреля. После проведения служебной проверки капитан милиции был уволен. Кроме того, дисциплинарное взыскание получил начальник ОВД Терек-Суу, начальнику ОВД Токтогула вынесли официальное предупреждение о соблюдении его подчиненными служебной дисциплины.

Источник: reporter.kg